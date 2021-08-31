Волгоградские чиновники потратят на украшения и сувениры ко Дню города больше 3 миллионов рублей

Казна Волгограда потратит больше 3х млн рублей на украшения и сувениры ко Дню города. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 3 миллиона 119 тысяч 800 рублей обойдутся казне Волгограда украшения для Дня города и сувениры. На эту сумму завершены аукционы на сайте госзакупок. Самый дорогой лот – сумки и футболки – они обойдутся в 1 млн 555 тысяч рублей. Остальные 4 закупки отдали тому же неназванному единственному поставщику. Известно только то, что забрал все 5 контрактов субъект малого и среднего предпринимательства.

По данным с сайта госзакупок, за 1 миллион 555 тысяч рублей подрядчик изготовит полторы тысячи футболок и тысячу шопперов с логотипом «Волгоград 432». Сумка стоит 700 рублей, футболка – 570.

Второй контракт стоимостью 481 тысяча рублей предполагает печать и монтаж плакатов и баннеров ко Дню города, которые развесят на улицах.

На монтаж флагов и украшений на восемь бортовых «Газелей» город потратит 440 тысяч рублей. По 55 тысяч за оформление одного авто – столько стоит установка флагов по четырем углам кузова, обклейка кабины и бортов.

По данным четвертой закупки, за 349 тысяч 800 рублей к празднику в Волгограде смонтируют мобильные флагштоки. В стоимость контракта входит также навешивание на них флагов, подготовка инвентаря и демонтаж после Дня города. Подрядчик должен установить 300 флагштоков.

Меньше всего средств потратят на еще одну партию сувениров. За 294 тысячи рублей победитель аукциона изготовит кепки и бумажные флажки. Все товары должны быть изготовлены также с логотипом, но количество в проекте договора не прописано.