Экс-председателя волгоградского облкомприроды выпустили из СИЗО

Стало известно, что экс-главе облкомприроды Волгоградской области Виталию Сазонову изменили меру пресечения. Напомним, бывшего чиновника арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий в апреле этого года. Однако следователь ходатайствовал о том, чтобы фигуранта выпустили из СИЗО.

- Следователь обратился в суд с ходатайством об изменении Сазонову меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Постановлением Центрального районного суда от 17 августа данное ходатайство удовлетворено, - рассказали «КП-Волгограде» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, что в 2020 году разразился скандал вокруг комитеты природных ресурсов. Сообщалось о задержании трех подозреваемых в хищении миллионов при ликвидации свалок в Среднеатхубинском районе.