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Общество31 августа 2021 16:09

Под Волгоградом две медсестры районной больницы торговали фальшивыми сертификатами о вакцинации

Сотрудницы медучреждения «привили» за деньги порядка 20 человек
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Некоторые волгоградцы покупают сертификаты, минуя вакцинацию. Но полицейские тщательно проверяют медперсонал.

Некоторые волгоградцы покупают сертификаты, минуя вакцинацию. Но полицейские тщательно проверяют медперсонал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное наказание грозит двум медсестрам из Жирновской районной больницы Волгоградской области за торговлю сертификатами о вакцинации от коронавируса. Подозреваемые за деньги «привили» порядка 20 человек. Сейчас обе подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Медсестры рассказали, что делали сертификаты, но люди по факту не проходили иммунизацию. Однако женщины вносили сведения о пациентах в документацию, чтобы те впоследствии официально числились вакцинированными в федеральном регистре.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Кроме того, сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.