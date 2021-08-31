Под Волгоградом две медсестры районной больницы торговали фальшивыми сертификатами о вакцинации

Некоторые волгоградцы покупают сертификаты, минуя вакцинацию. Но полицейские тщательно проверяют медперсонал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное наказание грозит двум медсестрам из Жирновской районной больницы Волгоградской области за торговлю сертификатами о вакцинации от коронавируса. Подозреваемые за деньги «привили» порядка 20 человек. Сейчас обе подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Медсестры рассказали, что делали сертификаты, но люди по факту не проходили иммунизацию. Однако женщины вносили сведения о пациентах в документацию, чтобы те впоследствии официально числились вакцинированными в федеральном регистре.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Кроме того, сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.