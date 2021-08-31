В Волгоградской области в июле коронавирус убил почти 500 жителей

От коронавируса в июле умер 491 волгоградец Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области в июле от коронавируса скончался 491 житель. Именно у такого числа волгоградцев COVID-19 стал основной причиной смерти, у 29 пациентов ковид, возможно, не был идентифицирован. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на информацию Росстата по естественному движению населения, также в июле умерли еще 219 жителей региона, у которых был коронавирус, но он не стал основной причиной смерти. При этом у 41 человека вирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

Ведомство статистики также приводит данные по рождаемости, смертности и числу зарегистрированных браков с января по июль 2021 года. За 7 месяцев в Волгоградской области на свет появились 10 985 малышей – это на 86 младенцев меньше, чем за аналогичный промежуток времени прошлого года. Умерли с января по июль 23 854 волгоградца – на 3391 человека больше, чем годом ранее. Жители региона стали чаще жениться и разводиться. В этом году было зарегистрированы 6478 браков, за такой же промежуток времени 2020 года – 4987. С января по июль перестали существовать 6008 семей, год назад число разводов было 4766.