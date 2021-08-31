Стало известно, когда волгоградским пенсионерам выплатят президентские 10 тысяч

Порядка 733 тысяч волгоградских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей. Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

В сентябре порядка 733 тысяч работающих и неработающих пенсионеров из Волгоградской области получат обещанные президентом РФ выплаты в размере 10 тысяч рублей. В региональном ПФР «КП-Волгоград» рассказали, когда волгоградцам ждать денег. Тем, кто получает пенсию на банковские карточки, средства поступят уже 2 сентября. Остальные получат выплаты вместе с пенсией в отделениях почтовой связи.

- В случае если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая, - отмечают специалисты.

Отметим, что 10 тысяч выплатят всем пенсионерам: работающим и нет, получающим пенсию по инвалидности (в ом числе дети-инвалиды) и по потере кормильца.