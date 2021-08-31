Волгоградским учителям разрешили вести уроки без маски

В прошлом году учителям рекомендовали вести уроки в масках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне 1 сентября, когда дети и учителя вернутся в школу, волгоградский оперштаб принял важное решение – разрешить волгоградским педагогам вести уроки и читать лекции без масок. Правда, при одном условии – учителя должны были ранее пройти вакцинацию. Впрочем, тех, кто не сделал прививку, вообще не должны допустить до работы. Это прописано в постановлении главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой.

Ранее волгоградский губернатор заявил, что учителя – очень отвественные люди, и более 90% педагогов в регионе уже прошли вакцинацию.

- Я благодарю всех учителей, коллективы школ и средних специальных учебных заведений, всех, кто так ответственно относится к своей работе. Мы считаем, что в учительском сообществе практически есть достижение коллективного иммунитета. Мы обсуждали этот вопрос в оперативном штабе, обсуждали его со специалистами, и я не вижу оснований принимать решение, чтобы все учителя находились в школах, в классах в масочном режиме, — сказал Андрей Бочаров на этой неделе.

Завтра в школах начнется учебный год. Он пройдет в очном режиме. Впервые порог школы переступят 26 тысяч первоклашек, всего же за парты сядут более 260 тысяч волгоградских детей.

Напомним, ранее главный педиатр региона Светлана Емельянова заявила, что в июле среди детей заболеваемость коронавирусом выросла более, чем в два раза, и врачи ожидают еще большее ухудшение ситуации с началом учебного года. Врач рекомендует давать детям в школу маски и научить их менять их каждые 2-3 часа.