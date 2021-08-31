В Волгограде сотрудника Ростехнадзора поймали на крупной взятке

Оперативники УЭБиПК по Волгоградской области задержали подозреваемого в получении взятки сотрудника Ростехнадзора. Чиновник получил 200 тысяч рублей от коммерсанта за незаконную услугу. Теперь его обвиняют по серьезной уголовной статье, да и срок грозит немалый – до 12 лет тюрьмы. Расследование проводит областной СУ СКР.

- Подозреваемый предложил директору коммерческой организации оказать содействие. В качестве вознаграждения потребовал 500 тысяч рублей. Коммерсант пообещал подумать. Пауза затянулась на год. Затем подозреваемый озвучил сумму сначала 640 тысяч рублей, а спустя неделю снизил её до 200 тысяч, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского следкома.

При получении взятки чиновник и попался. По суду его взяли под стражу.