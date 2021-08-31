Левитирующие над водой камни установят в волгоградском ЦПКиО

Два ручья длиной 7 метров запускают в ЦПКиО. Фото: Центральный парк культуры и отдыха

В волгоградском Центральном парке культуры и отдыха продолжает модернизировать новый водный объект. Искусственный пруд в общественной зоне открыли в середине июля. Там уже запустили лодки, на которых волгоградцы могут поплавать. Сегодня, 31 августа, на территории канала ЦПКиО запустят два 7-метровых ручья. Позже там появится три камня, летающих над водой.

Как «КП-Волгоград» рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин, первый левитирующий камень запустят на водном канале примерно к концу следующей недели. Их будет три, сейчас рабочие готовят конструкции для необычных арт-объектов. В ближайшее время в волгоградском парке появится еще два новых аттракциона - качели и Боинг.

В этом месяце в Центральном парке культуры и отдыха уложили 1200 квадратных метров газона, в сентябре планируют постелить ещё 1500 квадратных метров. Затем в парке улучат подсветку: руководство заказало динамичный лазерный прожектор на 1 км в небо высотой, который будет видно далеко по Волгограду, а также 500 метров подсветки в виде гирлянды и 40 светильников в форме камышей для установки возле пруда. В октябре 2021 года по плану архитекторов в ЦПКиО появятся 250 деревьев и 100 кустарников. Из них возле пруда высадят – 60 растений, в том числе ивы, сосны и дубы.