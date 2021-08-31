Синоптики обещают теплый сентябрь в Волгоградской области

Сентябрь будет обычным, аномальных температур синоптики не прогнозируют. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Теплый сентябрь с короткими периодами похолодания ожидается в Волгоградской области по прогнозам синоптиков Гидрометцентра России. На территории ЮВО температуру обещают в пределах нормы и чуть выше. Так, 1 сентября будет даже жарко – до 33 градусов днем и до 18 градусов ночью. Но День знаний в некоторых районах региона испортят осадки. Эксперты прогнозируют дожди и грозы, а также ветер до 20 метров в секунду.

Первая неделя осени отличится нестабильностью: температура будет колебаться – то тридцатиградусная жара, то всего 16 градусов тепла. Практически каждый день облачно, иногда дожди. А в первый сентябрьский уик-энд ожидается 18 и 19 градусов. Вплоть до двадцатых чисел потепление все же будет. В целом месяц будет обычным - аномальных скачков температуры синоптики не прогнозируют.