Скоростные трамваи снова начнут ходить по привычному маршруту с 1 сентября

В Волгограде скоростной трамвай снова начнет курсировать до ВгТЗ с 1 сентября. Фото: Эдуард Пальгунов

Волгоградцы почти год ждут окончания реконструкции линии скоростного трамвая. Из-за ремонта с октября 2020 года транспорт курсировал по сокращенному маршруту – от станции «Монолит» до «Ельшанки». Жителям Тракторозаводского района приходилось самостоятельно проезжать оставшиеся 6 остановок. Волгоградцам обещали, что ремонт на линии СТ закончится еще весной, но затем мэрия объявила о проблемах с финансированием. И вот к 1 сентября жители дождались – скоростной трамвай начнет ходить по прежнему маршруту до ВгТЗ.

Как «КП-Волгоград» сообщил глава города Виталий Лихачёв во время рабочей поездки, трамваи запустят, но ремонт будет продолжаться ночью. При этом, город все еще ждет обещанного федеральным центром транша на реконструкцию путей. Виталий Лихачёв заявил, что деньги вскоре должны поступить.