В центре Волгограда женщина на «Ладе» устроила аварию: три ребенка в больнице

Детей госпитализировали. Фото: Юлия Данильченко

Четыре человека пострадали в аварии на проспекте Ленина в центре Волгограда 30 августа. В обеденное время 28-летняя волгоградка за рулем «Лады Приоры» везла трех детей и 31-летнюю женщину со стороны Краснооктябрьского района. У дома №47 автоледи грубо нарушила ПДД – при развороте на пересечении проспекта с улицей Бакинской она не предоставила преимущество иномарке.

- Совершила столкновение с автомашиной «Хендэ Солярис» под управлением 36-летнего водителя, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге травмы получили пассажирка и дети в возрасте 7 месяцев, 4 и 14 лет. Их госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.