«Сухой закон» вернут в Волгоградской области на один день

В Волгоградской области ограничат продажу алкоголя. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Традиционный запрет на розничную продажу алкоголя вводится в Волгоградской области завтра. 1 сентября жители не смогут купить спиртное в магазинах ровно сутки, о чем волгоградцев предупреждают уже сегодня. Нарушителей закона оштрафуют. Но ограничение на продажу алкоголя не распространяется на бары и кафе.

Закон об ограничении на продажу спиртных напитков в Волгоградской области утвердили в марте 2019 года. Согласно ему, запрет вводится не только в День знаний, но и 25 января в День студенчества, 1 июня в День защиты детей и 27 июня на День молодежи, а также в некоторые другие даты. Например, по закону Волгоградской области, запрет на продажу алкоголя можно установить, когда в общеобразовательных учреждениях проходят мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Правда, организации должны выложить информацию о праздновании на свой официальный сайт или в СМИ минимум за три дня до даты. То же касается культурно-массовых, развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и других мероприятий.

При этом, ограничение на реализацию алкогольной продукции не распространяется на точки общепита.