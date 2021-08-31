В Волгограде пропал 43-летний мужчина с длинными волосами

Фото: Лиза Алерт.

Третьи сутки в Волгограде разыскивают 43-летнего Евгения Зюзина. Мужчина ушел из дома 29 августа и не вернулся. С этого момента от волгоградца нет известий. Родные обратились в правоохранительные органы. К поискам подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт». Волонтеры распространяют ориентировку на Евгения.

Как сообщили «КП-Волгоград» в поисковой группе, рост мужчины около 180 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серые, волосы русые длиною до плеч. Евгений отрастил бороду, но к моменту исчезновения сбрил ее.

На нем была серо-голубая тонкая кофта с длинным рукавом, светло-серые брюки, темно-коричневые ботинки. Информацию о пропавшем можно сообщить на номер 112 (экстренные службы) и волонтерам «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52.