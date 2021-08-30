В Волжском назначили нового начальника полиции. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Нового руководителя назначили в полиции Волжского. Сегодня, 30 августа, его представил начальник Главка МВД по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Возглавит управление города-спутника полковник Александр Беремесенко. Напомним, прошлого руководителя Юрия Хонина подозревали в пьяной аварии в Быково. На прошлой неделе его отправили на пенсию.

Глава полиции Волжского Александр Беремесенко коренной волгоградец, он родился здесь в 1978 году. Он окончил местную академию МВД России. В 1999 году он начал работать в правоохранительных органах как милиционер батальона патрульно-постовой службы. Как рассказали в пресс-службе регионального Главка, позже Александр Александрович работал на различных должностях, в том числе и руководящих. Девять лет назад полковник возглавил один из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Волгоградской области, а затем стал замначальника подразделения. В 2017 году Беремесенко перешел на службу в Центр по противодействию экстремизму и до нового назначения в Волжском был начальником этой службы.

Напомним, скандал вокруг предыдущего начальника полиции Волжского разгорелся в конце июля. Волгоградские телеграм-каналы, писали, что Юрий Хонин в алкогольном опьянении устроил аварию в Быково. Якобы полковник за рулем «BMW» влетел в отечественную легковушку на улице Пушкина. Полицейский с места происшествия сбежал, а затем привел неизвестного человека, на которого оформили аварию. Тогда руководство ГУ МВД по Волгоградской области начало проверку в отношении Юрия Хонина. В конце августа полковника отправили на пенсию.