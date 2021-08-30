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Общество30 августа 2021 16:31

В Волгоградской области с начала года доходы бизнеса выросли на 20%

ФНС подвел итоги первого полугодия
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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На днях УФНС по Волгоградской области отчиталась об итогах работы за первое полугодие 2021 года. ВВ докладе отмечается, что заметно выросли доходы бизнеса за этот период - на 67,4 млрд рублей или на 20,4 %. Они составили 397,2 миллиардов рублей. Увеличилась на 36% база для исчисления налога на прибыль – она составляет почти 28 миллиардов. Специалисты отмечают, что на 36,4% увеличился налог к уплате – он приблизился к 4,7 миллиардам.

Но говорили не только о бизнесе, затронули тему самозанятых волгоградцев. Сейчас люди активно проходят регистрацию, чтобы получить этот статус. Напомним, что у самозанятых специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Этой услугой воспользовались на 2 тысячи человек больше, чем в прошлом месяце.