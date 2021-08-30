Под Волгоградом начали достраивать второй проблемный дом в ЖК «АхтубаСитиПарк»

Второй проблемный дом достроят в следующем году. Фото: Администрация Волгоградской области.

В Волжском начали достраивать многоэтажный дом в ЖК «АхтубаСитиПарк». Уже несколько лет дольщики в ожидании получения своих квартир. Они вложили свои сбережения в строительство 17-этажек, кто-то брал ипотеки, в итоге волжане оказались обмануты застройщиком, оставивших их на произвол судьбы. Возведение дома позволит восстановить права 14 участников долевого строительства, рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

ЖК «АхтубаСитиПарк» начали строить в новой части города-спутника осенью 2013 года. Три будущие 17-этажки подавались как абсолютно уникальные для России проекты, разработанные в Нидерландах. Многие жители Волжского стали вкладывать свои деньги в покупку квартир. В итоге в 2016-м строительство остановилось, у одного здания готовность была 68%, у другого – 22%. Третий дом еще даже не успели начать строить. 28 февраля 2017 года началась процедура банкротства ООО «АхтубаСитиПарк».

Несколько лет дольщики не понимали, чего им ожидать, получат ли они назад свои деньги или кто-то возьмется достраивать 2 дома. Кому-то даже приходилось жить в гараже, потому что другого жилья не было. За доведение объектов до конца взялась компания «ВСПК. Она возвела в эксплуатацию первую 17-этажку в 2019 году. Новоселье справили около 200 семей дольщиков. Теперь было заключено соглашение по достройке второго дома. По его условиям, ввести его в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2022 года.