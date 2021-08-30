В Волгограде Сергей Лавров заявил о попытках Запада вмешаться в выборы в России

Лавров посетил Волгоград 30 августа и встретился с местной молодежью. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В преддверии годовщины окончания Второй Мировой войны Волгоградскую область посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. После визита на Мамаев курган и встречи с ветеранами глава российского внешнеполитического ведомства пообщался с общественностью, где заявил о готовящихся попытках Запада поставить под сомнение итоги выборов в Госдуму, которые в сентябре пройдут в России. Встреча проходила в музее-панораме Сталинградская битва, и в зале было немало лиц с предвыборных агитационных плакатов. Сам Лавров тоже идет на осенние выборы.

- Западные коллеги хотят повлиять на предстоящие выборы в Государственную думу, пытаются уже сейчас заронить сомнение в их объективности, поставить под вопрос их итоги. Мы все это проходили и в предыдущих кампаниях, но сейчас это проявляется наиболее остро, - сделал заявление глава МИДа на встрече с волгоградской общественностью и молодежью.

Лавров отметил, что наши граждане «достаточно зрелые люди, чтобы самим определиться, кого они хотят видеть в будущем составе государственной Думы». Министр иностранных дел также пояснил, что с западными странами Россия готова сотрудничать, но исключительно на основе взаимного уважения и равноправия. Пока же, по словам Сергея Лаврова, представители европейских стран заявляют, что готовы сотрудничать с Россией, только если она изменит свое поведение.

- Так с нами нельзя разговаривать. Так в принципе ни с кем нельзя разговаривать, если человек воспитан правильно своими родителями и в школе, - объяснил министр присутствующим в зале школьникам и студентам.

С волгоградским губернатором Лавров обсудил планы по возрождению молодежного международного движения. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, многие из них хотели бы связать свою жизнь с дипломатией, и попросили главу МИДа написать автобиографию, чтобы они смогли перенять опыт. Лавров ответил, что написания книги в его планах нет. А вот стихи он время от времени пишет, но на просьбу прочитать что-то из раннего поэтического творчества ответил, что он, во-первых, не вспомнит, а во-вторых, стесняется.

Перед тем, как приехать в панораму, Сергей Лавров зашел в храм Александра Невского, который заканчивают восстанавливать в центре Волгограда. Собор уже почти готов к освящению, на которое пригласили главу РПЦ. По этому поводу министр заметил, что русская православная церковь сегодня испытывает сильнейшее давление со стороны западных государств, прежде всего, США, которые задались целью разрушить единство мирового православия. Поэтому МИД РФ очень плотно работает с церковью и за рубежом. И это тоже работа по отстаиванию исторической правды.