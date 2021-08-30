В Волгограде сорвали программу по высадке растений

Компенсационное озеленение в Волгограде пошло не поп плану Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Контрольно-счетная палата опубликовала заключение итогов проверки годового отчета об исполнении бюджета Волгограда за 2020 год. Оказалось, что в городе при наличии средств сорвали выполнение ряд муниципальных программ, среди них – «Благоустройство». Районные администрации Волгограда в рамках компенсационного озеленения зеленых насаждений должны были высадить 3 300 растений. А в городе по итогу высадили всего лишь 406 деревьев и кустарников. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на отчет КСП города.

Среди других прочих недочетов в выполнении планов по исполнению бюджета Волгограда за 2020 год отсутствие оплаты комитетом строительства разработки проектно-сметной документации на возведение школы на улице Шекснинской в размере 5 миллионов рублей. Комитет жилищной и социальной политики не освоил 1 миллион рублей на капитальный ремонт помещений муниципального жилищного фонда, из-за чего запланированные работы не проводились. Департамент городского хозяйства в не достиг планов по капремонту контактной сети линии скоростного трамвая, при этом расход суммы в 300 миллионов рублей был в полном объеме. Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» составила 2,81 км вместо необходимых 3,66 км.

Результаты внешней проверки КСП годового отчета об исполнении бюджета за 2020 год были направлены в городскую думу и в администрацию Волгограда.