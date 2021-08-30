По просьбам горожан на юге Волгограда отремонтировали улицу Командира Рудь

Проезжая часть на улице Командира Рудь в поселке Буревестник в Красноармейском районе Волгограда ни разу не ремонтировалась капитально. За долгие годы на дороге появились такие ямы, что жители стали активно жаловаться в администрацию. В 2021 году объект включили в список объектов уличной сети, подлежащих ремонту в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». К концу лета работы практически завершены.

- Подрядчик демонтировал изношенное покрытие и старое бордюрное ограждение. Установлено 450 погонных метров дорожного бортового камня и 250 погонных метров тротуарного бордюра. После укрепления основания дороги на всем протяжении проезда рабочие уложили два слоя асфальтобетона, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Отметим, что благодаря минеральным добавкам асфальт служит дольше. Жители уже могут оценить качество обновленной дороги. Рабочим же осталось привести в порядок тротуары.