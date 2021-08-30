Короновирус продолжает убивать волгоградцев моложе 50 лет

В Волгоградской области сохраняется высокие цифры смертности от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый день в Волгоградской области фиксируются большие цифры смертности от коронавируса. К сожалению, болезнь остается крайне опасной, не всем удается справиться с ней. От ковида и двусторонней пневмонии погибают пациенты, которые было совсем молодые. 30 августа в регионе подтвердились 16 смертей, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Жертвами стали две женщины моложе 50-ти лет.

46-летняя жительница Котельниковского района лечилась в инфекционном госпитале при местной ЦРБ. Спасти пациентку, у которой были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, медикам не удалось. У 47-летней волгоградки были проблемы с сердцем и эндокринной системой. С коронавирусом она оказалась в 7-й больнице, победить вирус она не смогла.

57-летнего жителя Еланского района госпитализировали в 15-ю больницу Волгограда, усилий врачей оказалось недостаточно. Не удалось вылечить от ковида и 57-летнюю жительницу Камышина в городской больнице №1. У погибших были сопутствующие заболевания. 63-летняя пенсионерка из Михайловки лечилась по назначению терапевта на дому, лучшей ей не становилось. Когда ее положили в ковидарий, время было уже упущено. 70-летняя волгоградка и 65-летний мужчина из Даниловского района при симптомах ковида занялись самолечением. Спустя 6 дней они обратились за медицинской помощью, пациентов направили в инфекционки. Но коронавирус продолжал развиваться.

Также за последние сутки жертвами COVID-19 стали 8 женщин и один мужчина в возрасте от 71-го до 93-х лет. Они проживали в Волжском, Волгограде, Камышине и Михайловке.