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Происшествия30 августа 2021 12:28

Под Волгоградом иномарка влетела в КамАЗ: двое погибли, пассажирка в больнице

Также «Митсубиси» протаранил три легковушки
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Два человека погибли в ДТП.

Два человека погибли в ДТП.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария, произошедшая вечером 29 августа на трассе в Камышинском районе Волгоградской области, унесла жизни двух молодых людей. Массовое ДТП случилось из-за нарушений ПДД 21-летним водителем «Митсубиси Лансер». Лихач пошел на обгон на 512 километре магистрали «Сызрань-Саратов-Волгоград», но не оценил риски.

- Не справился с управлением в результате неуправляемого заноса, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении КамАЗом под управлением 62-летнего жителя Краснодарского края, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

После этого иномарка врезалась в «ВАЗ», «Ладу» и «Шкоду». В итоге сам водитель и его 22-летний пассажир погибли на месте, а 20-летняя девушка попала в больницу.