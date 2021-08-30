Под Волгоградом иномарка влетела в КамАЗ: двое погибли, пассажирка в больнице

Два человека погибли в ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария, произошедшая вечером 29 августа на трассе в Камышинском районе Волгоградской области, унесла жизни двух молодых людей. Массовое ДТП случилось из-за нарушений ПДД 21-летним водителем «Митсубиси Лансер». Лихач пошел на обгон на 512 километре магистрали «Сызрань-Саратов-Волгоград», но не оценил риски.

- Не справился с управлением в результате неуправляемого заноса, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении КамАЗом под управлением 62-летнего жителя Краснодарского края, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

После этого иномарка врезалась в «ВАЗ», «Ладу» и «Шкоду». В итоге сам водитель и его 22-летний пассажир погибли на месте, а 20-летняя девушка попала в больницу.