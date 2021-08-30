Волгоградские леса запретили посещать до 20 сентября

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Волгоградской области сохраняется высокая пожарная опасность. Погода стоит жаркая и сухая, что грозит ландшафтными возгораниями. Поэтому в регионе продлили запрет на посещение лесов до 20 сентября включительно. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облкомприроды. В 2021 году в области случилось уже 32 лесных пожара, огонь бушевал на площади 456 га.

- Угрожавшие лесным насаждениям ландшафтные пожары оперативно ликвидированы на площади свыше 790 га. В тушении было задействовано более 250 единиц техники и 700 человек личного состава лесопожарных формирований, - отметили в облкомприроды.

В регионе в рамках действия особого противопожарного режима продолжаются рейды в лесничествах. На нарушителей в текущем году уже составили около 300 административных протоколов. Общая сумма штрафов превышает 915 тысяч рублей.