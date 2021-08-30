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Общество30 августа 2021 10:18

Зарплаты волгоградских медработников снизились

Волгоградстат проанализировал доходы врачей за 2021 год
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В 2021 году средние зарплаты волгоградских врачей снизились. Такая тенденция прослеживается в отчетах Волгоградстата. Эксперты ведомства проанализировали доходы работников бюджетной сфера за январь-июнь 2021 года. Несмотря на огромную нагрузку в период пандемии, медицинские сотрудники стали получать меньше.

Так, первые три месяца (январь, февраль, март) врачи в среднем зарабатывали почти 67,5 тысяч рублей. К июню доходы снизились до 66,9 тысяч рублей. Это касается и медперсонала. Если в начале года сотрудники поликлиник и больниц получали 33,4 тысяч, то через полгода средний заработок упал до 32,6 тысяч рублей.