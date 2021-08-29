«Не хватило агрессии»: тренер волгоградского «Ротора» об игре с «Томью»

Сразу же после матча «Ротора» с «Томью», которые сыграли со счетом 1:1, тренер сине-голубых Дмитрий Хохлов на пресс-конференции оценил игру 8 тура ФНЛ. По его мнению, футболистам не хватило агрессии.

- Непростая игра. Много борьбы. Обидный гол пропустили с пенальти. Потом пытались выровнять игру. Были моменты, когда могли выжимать больше, но к сожалению, получилось забить только один гол, - прокомментировал Дмитрий Хохлов.

Тренер согласился, что первый тайм прошел не так активно, как планировали, «как договаривались».

- Той агрессии, которую мы хотим видеть, не хватило. Вышедшие на замену игроки усилили игру. Единственное, игроки стартового состава могли сыграть активнее. Но команда новая, много новых футболистов. Прошло 2,5 месяца с того момента, как мы собрались, это небольшой срок, чтобы выстроить ту самую игру, выстроить взаимопонимание, - считает Хохлов.