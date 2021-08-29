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Спорт29 августа 2021 15:05

Волгоградский «Ротор» не смог обыграть «Томь»: счет 1:1

Сине-голубые провели 3-й выездной матч в этом сезоне
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Сегодня, 29 августа, на томском стадионе «Труд» состоялась игра 8-го тура ФНЛ между «Ротором» и «Томью». Команды сыграли вничью со счетом 1:1. На 44-ой минуте первого тайма из-за нарушений правил со стороны игрока сине-голубых судья назначил пенальти. В итоге волгоградские футболисты пропустили первый мяч (забил Александр Ставпец). Во втором тайме на 80-ой минуте «Ротор» сравнял счет благодаря Роману Минаеву. Несмотря на добавленное время, игроки не смогли переломить ход игры в свою пользу.

Отметим, что команды встречались восемь раз. Четыре раза «Ротор» одержал победу над «Томью», три раза были проигрыши, одна ничья.

5 сентября состоится четвертый по счету выездной матч «Ротора»: сине-голубые встретятся с ФК «Оренбург».