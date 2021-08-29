В Волжском столкнулись «Рено» и «Фольксваген»: девочка 9 лет в больнице

9-летняя девочка из Волжского пострадала в аварии, которая произошла 28 августа ближе к вечеру. На улице Профсоюзов столкнулись «Фольксваген Пассат» и «Рено». Это произошло по вине 42-летнего водителя иномарки. Установлено, что мужчина ехал со стороны проспекта Дружбы в сторону улицы Мира. У дома №32 разогнался, хотя впереди ехала легковушка. В итоге волжанин ее успел сбросить скорость и нарушил допустимую дистанцию.

От удара сразу две пассажирки «Рено» получили травмы.

- В результате ДТП 29-летняя и 9-летняя пассажирки автомобиля «Рено» обратились за помощью в медицинское учреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.