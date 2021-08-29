В волгоградские поликлиники привезли 60 тысяч экспресс-тестов на COVID-19

Фото: областная администрация.

В поликлиники Волгоградской области привезли 60 тысяч экспресс-тестов, диагностирующих коронавирус. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе облздрава. Назначать диагностику будут пациентам, которые обратились к терапевту с признаками ОРВИ. Без долгих ожиданий результатов волгоградцы смогут узнать, есть ли у них ковид или нет. На это понадобится 10-15 минут. Такой подход к выявлению заболевших позволит начать своевременное лечение. Зачастую именно промедление становится причиной серьезных осложнений.

- Ежедневно в регионе выполняется от шести до восьми тысяч тестов. Всего с начала пандемии проведено свыше двух миллионов тестов, из них экспресс-методом — более 110 тысяч, уточнили в ведомстве.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в регионе очень напряженная. Инфицированных становится все больше, в больницах разворачивают дополнительные места, пополняются запасы лекарств, СИЗ.