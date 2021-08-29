Волгоградские волонтеры нашли щенку с дефектами лап дом в Калифорнии

Твикс его новая семья. Фото: волонтеры.

Волонтеры приюта «Хвостатый дом» - самого большого в Волгограде и лучшего в России – нашли щенку с дефектами лап дом в Калифорнии. Поправочка: теперь Твикс мало похож на того запуганного и голодного малыша, каким его нашли зоозащитники. Пес вырос, выздоровел и покорил сердца семьи из США.

Как ранее рассказывала «КП-Волгоград», неравнодушные волгоградцы из приюта «Хвостатый дом» подобрали животное в апреле этого года на улице. Щенок умирал от рахита. Твиксу выпал золотой билет – он не только вылечился, но и обрел хозяев. Кстати, до этого случая собаку по кличке Альма с аналогичными дефектами после выздоровления тоже пристроили в Калифорнию. Любят иностранцы волгоградских бездомных собак.

Конечно, такие истории происходят не сами собой: волонтеры «Хвостатого дома» активно сотрудничают с зарубежными приютами. Очень много сил, средств и времени уходит на то, чтобы отправить питомцев на другой конец света. Но оно того стоит, уверены зоозащитники.