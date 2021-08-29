На севере Волгограда в горящей квартире погиб мужчина

Трагедия произошла в Тракторозаводском районе Волгограда днем 28 августа. В 16:07 жители многоэтажного дома по улице Героев Шипки сообщили диспетчеру пожарно-спасательной службы о ЧП. По словам очевидцев, загорелась одна из квартир. В этот момент внутри жилища находился 47-летний мужчина. Он не успел выбраться в безопасное место.

- Пожарные расчеты 1-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 16:33 часов. К сожалению, есть пострадавший, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Эксперты предполагают, что пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Волгоградцев просят быть внимательными, в случае ЧП звонить по телефону 112 (экстренные службы).