«Они в курсе, что это воровство?»: волгоградцы устроили массовые набеги на бахчи

Кадр с видео. Десятки людей несут с поля все, что плохо лежит.

В популярном паблике «Жесть Волгограда» в воскресенье весь день обсуждают выложенное одним из пользователей видео, на котором вереница автомобилей припарковалась вдоль трассы в Среднеахтубинском районе, а их водители и пассажиры массово устремились в поле – собирать дыни. Люди несут и грузят в машины сладкие плоды. «А они в курсе, что это как бы воровство?» - спрашивает автор выложенного ролика.

В комментариях развернулась жаркая дискуссия. Кто-то говорит, что раз нет забора и охраны, брать можно. Другие даже слышали по "сарафанному радио", что якобы фермер сам приглашал всех на раздачу дынь, которые ему не нужны. Третьи считают, что если фермер это вовремя не собрал, значит, ему это уже не нужно. А многие волгоградцы даже признались, что очень часто так делают – собирают остатки урожая для себя или на корм животным.

Роспотребнадзор не советует есть непроверенные бахчевые. На арбузных развалах за их качеством следят специалисты – проверяют на нитраты, спрашивают у продавцов сертификаты на продукцию. Здесь же за качество дыни и арбуза никто не отвечает. И если вы отравитесь, винить кроме себя будет некого.