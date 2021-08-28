В Волгограде могут появиться зоны, запрещенные для езды на электросамокатах

Электросамокаты могут запретить в ряде парков, скверов и улиц. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов решил приструнить любителей погонять на электросамокатах. Парламентарий частенько сам прогуливается по Центральной набережной и не мог не заметить, какую опасность представляют летящие на полной скорости гонщики. Тем более, что они регулярно сбивают пешеходов либо сами попадают под машину. Народный избранник написал письмо в мэрию с просьбой разработать на законодательном уровне правила передвижения по городу на электросамокатах. В частности он предлагает определить перечень зон, въезд на которые для самокатчиков запретят. На других территориях он предлагает установить максимально допустимую скорость передвижения для таких транспортных средств.

- В своих обращениях к депутатам жители отмечают, что бесконтрольное передвижение электросамокатов представляет серьезную угрозу для отдыхающих в таких местах, – говорит Руслан Шарифов. – Комфортное городское пространство должно быть в первую очередь безопасным.

Напомним, что пока в действующем законодательстве статус электросамокатов не определен. Они не считаются транспортом, а их водители спокойно могут ездить как по дорогам, так и по тротуарам. На пешеходных дорожках развивающий скорость до 50 км/час транспорт очень опасен. Но на федеральном уровне этот вопрос хоть и неоднократно поднимался, но так и не решен. Возможно, правила для самокатчиков раньше появятся в Волгограде, чем в России.

Где именно нужно запретить самокаты, а где разрешить их использование, депутат не уточнил. Более того, в зонах, свободных от электросамокатов он предлагает не только запретить передвижение, но и аренду этого средства перемещения.