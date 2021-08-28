На международной выставке в Москве презентовали два волгоградских парка

Посетители выставки увидели подсветку ночного ЦПКиО. Фото: Андрей Еркин.

В столице на минувшей неделе прошла выставка-конференция ParkSeason Expo. Специалисты в области урбанистики, создания комфортной среды и развития парковых пространств собрались в Москве обменяться опытом в области благоустройства и озеленения парков, уборки территорий, организации средств наблюдения, проведения событийных культурных и спортивных мероприятий в парках отдыха. Волгоградцы привезли на выставку презентацию о преображении парков «Раздолье» и «Центральный парк культуры и отдыха».

- Мы поделились опытом развития парковой территории и проведении событийных мероприятий в парках. О том, как мы развиваем наши парки, должны знать другие регионы, - считает директор «ЦПКиО» и «Раздолье» Андрей Еркин. – Это очень полезный опыт, узнали много нового из практики крупных российских и зарубежных парков.

В ЦПКиО продолжается благоустройство. Летом в парке появился искусственный пруд и канал с лодками, заработала новая подсветка, осенью руководство обещало заняться озеленением территории.