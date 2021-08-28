До +30 и никаких осадков: прогноз погоды до конца лета в Волгограде дали синоптики

Дожди не помешают волгоградцам провожать последние летние закаты. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Через три дня мы попрощаемся с летом. Погода решила подарить волгоградцам в эти дни практически безоблачную погоду. Судя по прогнозу Волгоградского ЦГМС, дождей до сентября ни в Волгограде, ни в области уже не будет. Температура воздуха будет комфортная для прогулок и прощания с летом. Будет не жарко, но вполне можно еще окунуться в Волгу. Ее температура в районе речного вокзала +20 градусов. Воздух же в воскресенье в Волгограде прогреется до +28…+30 градусов.

В понедельник и вторник сохранится такая же температура воздуха: +28…+30 днем, ветер будет дуть с востока с силой 5-10 метров в секунду. По ночам в воскресенье, понедельник и вторник будет от 16 до 19 градусов тепла.

В северных районах области температура воздуха ночью в понедельник и вторник и вовсе опустится до +9 градусов. На юге области днем будет жара до +32.