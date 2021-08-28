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Общество28 августа 2021 17:55

До +30 и никаких осадков: прогноз погоды до конца лета в Волгограде дали синоптики

Стало известно, какая погода будет в Волгограде и области с 29 по 31 августа
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дожди не помешают волгоградцам провожать последние летние закаты.

Дожди не помешают волгоградцам провожать последние летние закаты.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Через три дня мы попрощаемся с летом. Погода решила подарить волгоградцам в эти дни практически безоблачную погоду. Судя по прогнозу Волгоградского ЦГМС, дождей до сентября ни в Волгограде, ни в области уже не будет. Температура воздуха будет комфортная для прогулок и прощания с летом. Будет не жарко, но вполне можно еще окунуться в Волгу. Ее температура в районе речного вокзала +20 градусов. Воздух же в воскресенье в Волгограде прогреется до +28…+30 градусов.

В понедельник и вторник сохранится такая же температура воздуха: +28…+30 днем, ветер будет дуть с востока с силой 5-10 метров в секунду. По ночам в воскресенье, понедельник и вторник будет от 16 до 19 градусов тепла.

В северных районах области температура воздуха ночью в понедельник и вторник и вовсе опустится до +9 градусов. На юге области днем будет жара до +32.