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Происшествия28 августа 2021 15:50

В Волгограде загорелся павильон рядом с Качинским рынком

Пожар случился напротив торговой галереи на Наводвинской
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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В феврале этого года пожарные тушили торговые павильоны на соседнем - Качинском рынке.

В феврале этого года пожарные тушили торговые павильоны на соседнем - Качинском рынке.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пожарных вызвали в субботу, 28 августа на улицу Новодвинскую в Дзержинском районе Волгограда. Недалеко от остановки общественного транспорта Технологический колледж находятся торговые ряды . Когда-то здесь стояла масса разрозненных киосков, недавно мэрия уложила в этом месте плитку и построила торговую галерею на 46 мест. Сегодня по неустановленным пока причинам вспыхнул киоск на этой улице.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, о пожаре очевидцы сообщили в 12.56, и уже в 13.16 спасатели из 21-й пожарной части справились с огнем. Никто не пострадал.