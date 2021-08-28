В Волгограде загорелся павильон рядом с Качинским рынком

В феврале этого года пожарные тушили торговые павильоны на соседнем - Качинском рынке. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пожарных вызвали в субботу, 28 августа на улицу Новодвинскую в Дзержинском районе Волгограда. Недалеко от остановки общественного транспорта Технологический колледж находятся торговые ряды . Когда-то здесь стояла масса разрозненных киосков, недавно мэрия уложила в этом месте плитку и построила торговую галерею на 46 мест. Сегодня по неустановленным пока причинам вспыхнул киоск на этой улице.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, о пожаре очевидцы сообщили в 12.56, и уже в 13.16 спасатели из 21-й пожарной части справились с огнем. Никто не пострадал.