Волгоградцы проводят выходные на экскурсиях по городу

Много нового об истории Царицына можно узнать во время экскурсии по Академической. Фото: туристско-информационный центр Волгограда.

В субботу десятки волгоградцев вместо того, чтобы поваляться в постели, встали пораньше и отправились на экскурсии узнавать что-то новое о своем городе. В 9 утра 28 августа в Волгограде начались сразу три экскурсии по интересным и знаковым улицам города. Сегодня они бесплатные, так как в стране проходит экскурсионный флешмоб. Акцию поддержали в 32 регионах. Цель – помочь россиянам лучше узнать то место, где они живут. Факты из истории и культуры Царицына-Сталинграда-Волгограда участникам экскурсии рассказали опытные экскурсоводы.

Как сообщили туристско-информационном центре Волгоградской области, наши жители с интересом отреагировали на приглашение получше узнать улицу Мира, набережную 62-Армии и улицу Академическую. У тех, кто не успел присоединиться в этот раз, есть шансы попасть на подобные мероприятия в будущем. В Волгограде в сентябре пройдет ряд экскурсий в рамках проекта Free walking Tour, а в октябре на экскурсию можно будет поехать на велосипеде, заодно и поучаствовать в квесте.