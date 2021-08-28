Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Советском районе Волгограда

Машины столкнулись лоб в лоб. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Четыре человека пострадали в ДТП, которое произошло в пятницу в десятом часу вечера в Советском районе Волгограда. На улице Шумского водитель кроссовера «Ниссан Кашкай» выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся в автомобилем «Пежо-406». По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, с места аварии в больницу увезли четверых участников этого дорожно-транспортного происшествия: 46-летнего водителя «Ниссана», 38-летнего водителя легковушки и двух его пассажирок: 41-летнюю женщину и 13-летнего ребенка. Обстоятельства ДТП выяснят сотрудники Госавтоинспекции.

Также в пятницу на дорогах Волгограда покалечились два мотоциклиста. Одного из них сбила легковушка на Тракторном, это случилось около 10 часов утра. 36-летний водитель «Ямахи» попал под колеса автомобиля «Киа», водитель которого нарушил правила и не уступил дорогу мотоциклу.

Второй мотоциклист получил травмы на проспекте Жукова напротив дома №149 (между остановками ул. Землячки и Хорошева). Сбила его 20-летняя автоледи на «Ладе Гранта». Девушка не убедилась в безопасности своего маневра, перестраиваясь в другой ряд.