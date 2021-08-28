В Волгоградской области из-за дорожного ремонта и пробок на трассе пострадали 4 человека

Водитель не выдержал боковой интервал и врезался в каток. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области на протяжении всего лета продолжается ремонт дороги и моста через Ерзовку на трассе Волгоград – Сызрань в Дубовском районе. Из-за этого все лето водители стоят в пробках. Ремонтируют и подъезды к населенным пунктам. В пятницу 4 человека попали в больницу после аварий в этом районе. 63-летний водитель «Шкоды Йети» практически на пустой дороге врезался в асфальтоукладчик в 11 километрах от села Лозное, где решили положить новый асфальт. Это случилось около полудня. Надо сказать, что дорожники здесь не виноваты – водитель иномарки не выдержал боковой интервал. В обстоятельствах аварии еще предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Тем временем, три человека попали в больницу: это сам водитель «Шкоды», его 63-летняя спутница и 12-леняя девочка.

Еще одно ДТП из-за пробки на дороге устроил 58-летний водитель «Исузу» из Ростовской области. Он догнал впереди стоящую фуру, которая затормозила из-за затора на трассе Волгоград - Сызрань. Это случилось уже в темное время суток, в 21.45. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель легковушки попал в больницу.