В Волгограде полиция доставила в отделение 79 мигрантов

Незаконных мигрантов ищут на стройках. оптовых базах и полях. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полиция совместно с ФСБ и Росгвардией регулярно проверяет, насколько законно на территории нашего региона трудятся гастарбайтеры. Иностранных работников ищут на оптовых базах, полях, стройках – везде, где нанимают на работу мигрантов. И очень часто оказывается, что работают и находятся в нашей стране эти лица совершенно незаконно. Очередной рейд силовиков прошел накануне в Среднеахтубинском, Городищенском районах области и в Дзержинском районе Волгограда. В результате в отделение доставили 79 человек.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на сумму от 2 до 5 тысяч рублей оштрафуют 12 рабочих с полей в Городищенском районе. Еще 5 мигрантов нарушили российское законодательство, работая на стройке в Среднеахтубинском районе. На оптовке в Дзержинском с нарушениями устроились на работу 4 иностранца.

По сравнению с тем, что заплатят их работодатели, эти штрафы сущие копейки. Те, кто принимал на работу иностранную рабочую силу с нарушениями, раскошелятся на штраф в размере до 800 тысяч рублей.