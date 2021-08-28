В Волгограде на две ночи закроют проезд по улице Ангарской

"Кирпич" будет висеть две ночи подряд. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжают реконструкцию проезжей части на улице Ангарской. Напомним, городские власти решили расширить улицу до четырех полос для разгрузки и более комфортного передвижения автомобилей. Неизбежен перенос коммуникаций. В ближайшие дни рабочим предстоит работа по переключению сетей, из-за чего на улице придется остановить движение. Это коснется лишь участка от улицы Римского-Корсакова до 3-й Продольной.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии города, работы решили проводить ночью, когда меньший трафик автомобилей, чтобы причинить как можно меньше неудобств волгоградским водителям. Движение на Ангарской прекратится в ночь с 29 на 30 августа (кирпич будет висеть с 21.00 до 6.00), и в ночь с 30 на 31 августа (дорогу перекроют так же с 21.00 до 6.00). Планируйте заранее варианты объезда.