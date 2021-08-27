В Волгоградской области умер прокурор Киквидзенского района

Фото: Пресс-служба прокуратуры Волгоградской области

27 августа в Волгоградской области скончался прокурор Киквидзенского района Александр Шамрей. Старшему советнику юстиции было 52 года. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Александр Викторович родился 27 декабря 1968 года в Елани. Службу в органах прокуратуры он начал в 2000 году в родном Еланском районе. Он был следователем в надзорном органе, а в 2004 году возглавил районную прокуратуру. В июне 2015-го Александр Шамрей стал прокурором Киквидзенского района.

- За время службы Александр Викторович зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, талантливым и чутким руководителем, находившим творческий подход к решению поставленных задач. За заслуги в укреплении законности и правопорядка Александр Викторович Шамрей поощрялся Генеральным прокурором РФ и прокурором Волгоградской области, - рассказали в прокуратуре Волгоградской области.