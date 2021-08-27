Дожди от небольших до умеренных: какая погода будет в Волгограде в выходные

В субботу возможны грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгоградской области ближайшие выходные будут достаточно жаркими. В дневные часы температура воздуха будет повышаться выше 30 градусов, хотя по ночам уже очень свежо. А в субботу еще ожидаются осадки. 28 августа В Волгограде и области ночью и утром местами пройдут дожди от небольших до умеренных, возможны грозы. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, завтра днем без существенных осадков. Максимальная скорость северо-восточного ветра будет 9-14 метров в секунду.

В ночь с пятницы на субботу по области температура воздуха составит ночью +17...+22°, местами до +12º, завтра днем +28...+33°. В Волгограде в ночные часы +20...+22°; днем +30...+32°.

В воскресенье, 29 августа в регионе дожди не прогнозируются. Ветер будет дуть со скоростью 2-13 метров в секунду. По области в ночь с субботы на воскресенье будет +10...+15°, местами +16...+21º, днем +27...+32°. В Волгограде температура воздуха ночью +17...+19°; днем в воскресенье +28...+30°.