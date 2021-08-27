На севере Волгограда в понедельник закроют проезд для машин через железнодорожные пути

В Волгограде жителям северной части Волгограда на своих автомобилях придется искать пути объезда. В Тракторозаводском районе 30 августа для машин закроют проезд через железнодорожные пути на 14-м километре перегона «Пост 6 км - Спартановка». Переезд находится на пересечении с улицей Дундича. Движение будет перекрыто в понедельник на полдня – с 9.30 до 14.30. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Автомобилистам предлагают объезжать ремонтируемый участок по дорогах в поселках Верхнезареченский и Водстрой.

- Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки, - отметили в компании.