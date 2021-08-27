В Волгограде арестовали подозреваемого в убийстве 29-летнего мужчины

Полиция арестовала подозреваемого в убийстве, 29-летнего волгоградца, которого неделю искали в городе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце прошлой недели в Волгограде начались поиски 29-летнего зеленоглазого мужчины. О пропаже сына в полицию заявила его 59-летняя мать. Сегодня, 27 августа, стало известно, что парня убили. Правоохранители уже арестовали подозреваемого. 36-летний житель Кировского района убил волгоградца во время ссоры.

В Следкоме Волгоградской области сообщили, что в день пропажи 29-летний волгоградец распивал спиртное вместе с друзьями детства. На допросе следователи выяснили, что поздно ночью погибший с приятелем пошли в местный магазин. На обратном пути они познакомились с соседом, который пригласил их в гости. Друг потерпевшего вскоре уснул, а в это время хозяин дома и 29-летний волгоградец поссорились. Подозреваемый избил потерпевшего, попытался его задушить, а после – несколько раз ударил ножом в грудь. Когда он понял, что мужчина погиб, злоумышленник сбросил его тело бетонный колодец на участке. Другу убитого подозреваемый сказал, что его приятель куда-то ушел. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, злоумышленника задержали сегодня, 27 августа.

За убийство на 36-летнего жителя Кировского района возбудили уголовное дело, по которому ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Ранее злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Дожидаться суда подозреваемый будет под стражей.