Волгоградский медицинский кислород могут поставлять в ковидарии других регионов

В Волгоградской области каждый день отслеживаются поставки кислорода в ковидарии. Фото: Администрация Волгоградской области.

Во время пандемии коронавируса в больницах выросла потребность в медицинском кислороде. Он необходим пациентам со средней или тяжелой формами COVID-19. В Волгоградской области недостатка в медицинском кислороде нет. В ковидарии его поставляют 4 местных производства, рассказала председатель комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Наталья Стрельцова.

- Когда мы столкнулись в 2020 году с новой коронавирусной инфекцией и появилась потребность в увеличении поставок медицинского кислорода, было оперативно организовано создание нового производства. В текущем году появился четвертый производитель медицинского кислорода с достаточно серьезными объемом и производственными мощностями, - отметила Наталья Стрельцова.

В регионе производят жидкий и газообразный медицинский кислород. Ежедневно отслеживается количество поставок в инфекционные госпитали. Недостатка в его запасах нет. В Волгоградской области планируют открыть еще одно производство медицинского кислорода. Сейчас подготавливаются необходимые разрешения. После запуска волгоградский медицинский кислород смогут поставлять в другие регионы для лечения больных с коронавирусом.

- В настоящее время ведется работа с еще одним производителем по получению лицензий на производство медицинского кислорода. Как только его мощности будут введены в производство со всеми разрешениями, мы будем иметь существенный запас. Возможно, сможем помогать соседним регионам, если в этом будет необходимость, - рассказала Наталья Стрельцова.

Отметим, в начале августа в ковидном госпитали при больнице №3 произошло временное отключение кислорода. Пациенты из-за перебоев не пострадали. Систему быстро починили.