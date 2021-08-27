Сергей Лавров приедет на главную высоту России

Министр иностранных дел Сергей Лавров приедет в Волгоград. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 30 августа, на главной высоте России пройдет торжественная передача 11 знамен воинских частей и подразделений, которые сражались в битве на Волге. Штандарты передаст Министерство обороны администрации Волгоградской области. На церемонию в Волгоград приедет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Знамена передадут в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане, рассказали в администрации Волгоградской области. Ранее штандарты хранились в центральном музее вооруженных сил РФ и в архиве Минобороны. После церемонии колонна ретро-автомобилей со знаменами проедет по улицам, по которым проходил край обороны – Рокоссовского, проспект Жукова, 7-я гвардейская. Знамена будит хранить у себя музей-панорама «Сталинградская битва». Учреждение планирует включить штандарты в фондовую коллекцию музея. В ней уже больше 70 боевых и шефских знамен.

Среди переданных Министерством обороны знамен будет штандарт 193-й стрелковой дивизии, которая стояла насмерть возле поселка у завода «Красный Октябрь». Ее боец, Михаил Паникаха. в октябре 1942 года воспламенился в бою от бутылки с зажигательной смесью. бросился на фашистский танк и уничтожил его ценой жизни.