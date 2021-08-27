Почти 4 тысячи волгоградских домов подготовили к отопительному сезону

Практически 4 тысячи домов в Волгограде готовы к холодам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградские коммунальщики заявляют, что больше 75% многоэтажек области готовы к отопительному сезону 2021-2022.Это 3978 домов. Сейчас ресурсоснабжающая компания завершает работы в котельных и на тепловых сетях. То есть жителям 1262 многоэтажек Волгограда придется еще немного потерпеть отключения воды для работ перед отопительным сезоном.

В мэрии заявили, что коммунальщики также проверяют состояние изоляции на коммуникациях в подвалах волгоградских многоэтажек, состояние дымовых и вентиляционных каналов и ремонтируют крыши домов. За работой упавкомпаний и ТСЖ, следят теплоснабжающие организации, районные администрации и Госжилнадзор.

Коммунальщики уверяют, что те же работы перед холодами идут в социально значимых учреждениях Волгограда – к отопительному сезону готовы уже 613 организаций, в том числе 100 % образовательных заведений.

Напомним, отопительный сезон в Волгограде традиционно стартует с началом понижения температуры наружного воздуха, а не как было принято раньше – когда среднесуточная температура в течение пяти дней станет не выше 8 градусов.