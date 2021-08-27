Начало учебного года не сорвется: все волгоградские школы и детские сады готовы к 1 сентября

В Волгограде 1 сентября впервые примет учеников новая школа в Кировском районе. Фото: Администрация Волгоградской области.

Волгоградские школьники считают дни, когда они снова сядут за парты. До начала нового учебного года осталось меньше недели. В преддверии 1 сентября в Волгограде завершилась подготовка образовательных учреждений. Школы, лицеи, гимназии, детские сады и организации дополнительного образования готовы принимать мальчишек и девчонок. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, во время каникул были проведены необходимые работы по подготовке к началу учебного года.

В зданиях отремонтировали кровли, заменили 2,5 тысячи окон, благоустроили прилегающие территории, провели промывку и опрессовку отопительных систем.

- Благодаря полученной в ходе аукционов экономии, муниципалитет объявил дополнительные конкурсные процедуры на ремонт кровель еще в 10 школах, таким образом, в этом году новое кровельное покрытие появится в 74 вместо заявленных ранее 64 учреждениях. Все работы по ремонту кровли осуществляются только в отсутствие образовательного процесса, - отметили в мэрии.

В Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Красноармейском и Дзержинском районах в четырех школах построили спортивные комплексы. В гимназии №12 Краснооктябрьского района школьный пищеблок преобразовали в кафе с современным интерьером и «шведским столом». 1 сентября свои двери откроет новая школа №77 на улице Григория Засекина в Кировском районе. В учреждении 33 учебных класса.

Отметим, также в преддверии нового учебного года у волгоградских школ и детских садов обновляют дорожную разметку.