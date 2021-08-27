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Происшествия27 августа 2021 12:57

Волгоградца подозревают в смертельном избиении матери

Пожилая женщина умерла в больнице от множественных травм
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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В Волгограде задержали подозреваемого в избиении матери.

В Волгограде задержали подозреваемого в избиении матери.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дикое преступление произошло 17 августа 2021 года в Волгограде. Местный житель после очередной пьянки набросился с кулаками на собственную мать. 73-летняя женщина не то что не могла дать отпор, она с трудом передвигалась по квартире. Пенсионерку увезли в больницу с множественными травмами, от них она и скончалась.

На прошлой неделе в волгоградскую больницу привезли пенсионерку с множественными переломами рёбер, травмой головы, ушибами и гематомами. Несмотря на медицинскую помощь 73-летняя женщина умерла через несколько дней. Пенсионерка успела рассказать медикам, что так с ней обошелся родной сын.

Как «КП-Волгоград» рассказали в Следкоме, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшей, задержали 41-летнего сына погибшей. По данным следствия, подозреваемый не работал, злоупотреблял алкоголем и жил в основном на пенсию матери. 17 августа он пришел домой пьяным и набросился на пенсионерку с кулаками. Крики пожилой женщины услышали соседи. Они позвонили другим родственникам пенсионерки, которые попали в квартиру только вместе с участковым.

Сейчас продолжается расследование произошедшего. Решения профильных ведомств волгоградец будет дожидаться под стражей.