Начальника полиции Волжского отправили в отставку

Юрий Хонин. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Начальник Управления МВД по Волжскому Юрий Хонин был отправлен в отставку. Полковник полиции написал рапорт и был уволен из Органов внутренних дел в связи с достижением выслуги лет, дающей право на пенсию. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Исполняющим обязанности начальника волжской полиции будет полковник Александр Числов, который был заместителем у Юрия Хонина.

Отметим, в конце июля руководство регионального Главка МВД начало проверку в отношении Юрия Хонина. По сообщениям волгоградских телеграм-каналов, руководитель УМВД по Волжскому в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в Быково. Якобы полковник за рулем «BMW» на улице Пушкина влетел в отечественную легковушку. Полицейский с места происшествия сбежал, а затем привел неизвестного человека, на которого оформили аварию.

- В случае подтверждения размешенных в сети интернет сведений, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности, - отмечали в пресс-службе регионального Главка МВД.