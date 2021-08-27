В Волгограде водитель преследовал пьяную женщину за рулем до приезда полиции

Волгоградку лишат прав за пьяную езду. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полиция в Волгограде поймала женщину, которая управляла машиной в состоянии опьянения. О неадекватном водителе правоохранителям сообщили жители Тракторозаводского района. По их словам, на улице Латошинской ездит «Рено Логан», который опасен для других участников движения. Водитель выезжал на встречку и обочины. До приезда полиции одна машина преследовала нарушителя.

Нетрезвую женщину за рулем в Волгограде заметили водитель и пассажир встречной машины. Они вызвали наряд ДПС, сняли маневры автоледи на видео и сопровождали её машину до приезда полиции. Инспекторы задержали 47-летнюю жительницу Тракторозаводского района. Даже без тестов полицейским было ясно – водитель пьяна. Волгоградка очень эмоционально отрицала, что она была за рулем «Рено Логан» и отказалась от освидетельствования. Женщина утверждала, что она сидела рядом, хотя есть два свидетеля, которые видели её за рулем и даже сняли это на камеру.

- С утра я уже опохмелилась, конечно я не пойду, - ответила инспекторам жительница Тракторозаводского района.

За отказ от освидетельствования и пьяную езду на нарушительницу составили административный материал. Теперь безответственной автоледи грозит крупный штраф и лишение водительских прав.